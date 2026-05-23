محاكاة لمناسك الحج بمكتبة مصر العامة في دمياط تغرس القيم الدينية لدى الأطفال

نظمت مكتبة مصر العامة بدمياط، فعاليات مميزة لمحاكاة مناسك الحج للأطفال، في أجواء جمعت بين التعلُّم والبهجة؛ بهدف تعريف الأطفال بأركان الحج ومراحله بطريقة مبسطة ومناسبة لأعمارهم.

وشهدت الفعاليات، اهتماما كبيرا من الأطفال، إذ شاركوا في الطواف حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمرات، وذبح الأضحية، وسط أجواء مليئة بالحماس والسعادة، في تجربة تعليمية وإيمانية هدفت إلى ترسيخ القيم الدينية بأسلوب عملي وترفيهي.

وأشاد أولياء الأمور، بالتنظيم المميز للفعاليات، مؤكدين أهمية هذه الأنشطة في تعريف الأطفال بالشعائر الدينية بطريقة مبسطة وعملية، تُسهم في تنمية وعيهم الديني وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، وسط أجواء آمنة وممتعة.

واختُتمت الفعاليات بركوب الأطفال "الطائرة" والعودة الرمزية إلى مصر، في مشهد أضفى أجواءً من المرح والفرحة، وترك ذكريات جميلة لدى المشاركين.

وأُقيمت الفعالية، تحت اشراف عائشة الأكيابي المشرف على الأنشطة في مكتبة مصر العامة بدمياط، ونظم المحاكاة الدكتور يوسف المصري، ضمن جهود المكتبة لتقديم أنشطة ثقافية وتعليمية هادفة تُنمي وعي الأطفال وتغرس القيم الإنسانية والدينية بطريقة شيقة ومحببة.