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الكويت توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء بعثة للاتحاد في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:44 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 3:44 م

وقعت الكويت، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي؛ لإنشاء بعثة للاتحاد في البلاد.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير جمال الغانم، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي غير المقيم لدى الكويت ميكيلي تشرفوني دورسو.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر، ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية المستشار سالم الشبلي ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي.

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