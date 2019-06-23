«القابضة للغازات الطبيعية» تتفاوض مع البنوك لاقتراض 600 مليون دولار

تتفاوض الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع بنوك محلية وخليجية للحصول على قرض بقيمة 600 مليون دولار، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن عدة بنوك تقوم بتكوين تحالفات للمنافسة على القرض الدولارى، أبرزها تحالف يقوده البنك الأهلى المصرى، وتسعى الشركة للحصول على القرض بغرض المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لتوسعاتها المستقبلية.

وحصلت «إيجاس» فى يونية 2018 على تمويلات بحوالى 5 مليارات جنيه، الأول بقيمة 3 مليارات جنيه من تحالف مصرفى إدارة بنك الكويت الوطنى، كما اقترضت فى نفس العام مليارى جنيه من تحالف مصرفى اداره بنك القاهرة لمقابلة الالتزامات المالية على الشركة.

وفى مارس الماضى وقعت الشركة على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون دولار امريكى مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لمساعدة مصر على تحسين كفاءة الطاقة ورفع انتاجها بخط أنابيب الغاز المصرى، من خلال تنفيذ استثمارات بيئية على مستوى شبكة نقل الغاز المملوكة للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى، والتى ستنفذها الشركة المصرية للغاز الطبيعى.

قال أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إن الشركة تخطط لحفر 13 بئرًا بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالى استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، خلال العام المالى المقبل، كما تخطط لتنفيذ 6 آلاف كيلومتر مربع مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط، اضاف خلال الجمعية العمومية للشركة التى انعقدت فى يناير الماضى إن الشركة تستهدف العام 2019ــ2020، بدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالى 37 بئرًا، بالإضافة إلى وضع 45 بئرا تنموية على الإنتاج، وتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، كما تخطط لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 3.5 مليار جنيه، خلال العام المالى المقبل، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام القادم إلى 10.8 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر.