حاكم ولاية النمسا السفلى تدعو الأحزاب إلى الشفافية وكشف مصادر تمويلها

طالبت حاكم ولاية النمسا السفلى والقيادية في حزب الشعب النمساوي يوهانا ميكل ليتنر، اليوم الأحد، الأحزاب النمساوية بتطبيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر تمويلها، مؤكدة أن حزبها نشر قائمة كاملة بالمانحين الرئيسين.

وقالت ليتنر - في تصريحات اليوم - "إن هناك قدرا كبيرا من عدم الرضا في الشارع النمساوي بسبب انطباعات انتشرت عن كون السياسة بأكملها فاسدة، وهذا غير صحيح".

كما طالبت الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين والمستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين بدور أكبر لاستعادة الثقة في السياسيين بعد أزمة قضية "أبيزا"، والتي كشفت عن وقائع فساد مالي لحزب (الحرية)، مشيرة إلى أنه لم يتوقع أحد الانهيار المفاجئ للائتلاف الحاكم والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في سبتمبر القادم.