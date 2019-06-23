السجيني يشدد على إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية الخاسرة

أكد المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن تتطلب تضافر كافة الجهود وتكاتف الجميع.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020.

وتابع "السجينى"، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة وتطوير بعض الهيئات الاقتصادية والخدمية الخاسرة، وتعظيم مواردها لتخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ليذكر بعض الهيئات بعينها، والتى ترتبط بالإدارة المحلية، وهي هيئة النقل بالقاهرة والإسكندرية، وهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة.

ولفت السجيني إلى أن هذه الهيئات محملة بخسائر كبيرة جدا ولا يوجد مبرر واحد لعدم التصدى لذلك، ولجنة الإدارة المحلية أصرت على مناقشة أفكار جديدة فى إعادة الهيكلة، وكيفية تعظيم الموارد، وهناك أفكار جيدة.

وأشار "السجينى"، إلى ضرورة تعظيم الموارد والتمويل الذاتى للمحافظات على أسس علمية، ودعا إلى ضرورة زيادة الاعتمادات المالية للإدارات الهندسية فى المحافظات، وزيادة اعتمادات مشروع إنارة الطريق الداخلى بمحافظة الاسكندرية، ودعم مخصصات الطرق فى بعض المحافظات، وسرعة تنفيذ مخطط التنمية الشاملة فى سيناء، وتبسيط إجراءات تطبيق قانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأوضاع، ولفت إلى أهمية التطوير المؤسسى لمنظومات النظافة والإعلانات والمحاجر لتنمية الموارد المحلية.