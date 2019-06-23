أنيس البدري: طموحنا الفوز باللقب الإفريقي

يرى أنيس البدري لاعب الترجي والمنتخب التونسي أن منتخب بلاده، تطمح للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية والتتويج باللقب، مؤكدًا أن الأمر لن يكون سهلًا حيث توجد العديد من المنتخبات القوية.

وأكد البدري أن منتخب نسور قرطاج جاهزون للمباراة الافتتاحية بدنيًا وذهنيًا، مشيرًا أن البداية القوية أهم ما في الأمر.

وشدد لاعب الترجي أن المنتخب التونسي لا يخشى أحدًا، سواء كان المنافس غانا أو كوت ديفوار أو المغرب، المهم أن تكون المباريات جميلة.

وقال أنيس البدري في تصريحات نقلها الكاف: " نحن جاهزون جدًا، لماذا لانذهب للنهائي ونفوز بالبطولة، الأهم أن تكون البداية قوية".

وأضاف: " حاولنا أن نكون جاهزين على قدر الإمكان للفوز بالأمم الإفريقية، كل شيء يسير على ما يرام ، جاهزون بدنيًا وذهنيًا".

وأتم: "هناك منتخبات قوية في البطولة ستكون بطولة جيدة، ليس لدي منافس مفضل أيًا كان الفريق سنواجهه، المغرب أو ساحل العاج أو غانا ستكون مباريات جميلة.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الأنجولي، غدًا الإثنين، على ستاد السويس، في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة التي تضم مالي وموريتانيا.