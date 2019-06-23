الخارجية الأمريكية تشدد على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية أن القرارات جاءت أيضا "لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم".

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يمرر رسالة عبر سلطنة عمان تدعو لمحادثات مع إيران.

وتابع "لقد أعلنا موقفنا بشكل واضح للغاية. نحن على استعداد للدخول (في مفاوضات) عندما يحين الوقت المناسب. لكن من الواضح أن النظام الإيراني رفض التحرك الدبلوماسي التاريخي الأخير من جانب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وهاجم ناقلة نفط يابانية في خليج عمان، وأسقط طائرة أمريكية تعمل في المجال الجوي الدولي".

وأضاف البيان" عندما يقرر النظام الإيراني أن ينبذ العنف ويقابل دبلوماسيتنا بدبلوماسية، فإنه سيعرف كيف يصل إلينا. وحتى ذلك الحين، فسوف نكثف حملتنا لعزل النظام الإيراني دبلوماسيا والضغط عليه إقتصاديا".

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة أظهرت وبدون أدنى شك أن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية في المجال الجوي الدولي، وأن الخريطة التي نشرها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، المرسومة يدويًا والتي تشكك في هذه الحقيقة ليست ذات مصداقية، مضيفة أن هذا الهجوم يعتبر الثاني الذي تستهدف فيه إيران طائرة أمريكية بدون طيار خلال الأسابيع الأخيرة.

ونفى البيان إجلاء الولايات المتحدة لأفراد من قاعدة بلد الجوية في العراق، مؤكدا أنه تحت قيادة الرئيس ترامب، فإن الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة، وأن الولايات المتحدة تقف مع السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.