شركات مصرية تستهدف توقيع عدد من العقود التصديرية لإفريقيا

درياس: خطة لزيادة استثمارات القطاع داخليًا وخارجيًا
يستهدف عدد من الشركات العاملة فى قطاع الأثاث توقيع المزيد من العقود التصديرية الجديدة بنهاية الشهر الحالى بالتزامن مع زيارة عدد كبير من المستوردين من القارة الإفريقية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة.
يأتى هذا قى الوقت الذى يسعى فية المجلس التصديرى للاثاث لمضاعفة حجم صادرات القطاع بحلول عام 2020، لتعويض التراجع الذى شهدته الصادرات على مدى العامين الماضيين بنسبة 10% ــ 5% على التوالى، لتبلغ 286 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 مقابل 300 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.
حيث يسعى عدد من المستثمرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، اضافة إلى تخفيض حجم الواردات، والمشاركة فى أكثر من معرض خارجى لفتح المزيد من الأسواق التصديرية.
إيهاب درياس رئيس المجلس كشف عن عقد عدد من اللقاءات الثانية بين العديد من الشركات المصرية وبعض المستوردين الأفارقة بنهاية الشهر الحالى، إضافة إلى تنظيم بعثة تجارية لعدد من الدول فى القارة السمراء.
وأضاف درياس أن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 تخطط لزيادة معدل نمو الإنتاج الصناعى للقطاع من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعى ككل.
كما نخطط لتخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلى، بحيث تنخفض نسبة الواردات من بين 60 و70% من إجمالى الإنتاج المحلى حاليا إلى أقل من 40% فى المنتج النهائى، مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية فى الإنتاج النهائى من بين 5 و10% حاليا إلى بين 15 و20%..
واوضح درياس أن الشهر الحالى سوف يشهد العديد من الفاعليات المهمة منها زيارة عدد من المسثتمرين الأفارقة لمصر، إضافة إلى مشاركة الشركات المصرية فى أكثر من معرض وبعثة خلال الفترة المقبلة.
وقال درياس، إن مصر لديها فرصة للتصدير والاستثمار فى إفريقيا، وخاصة فى قطاع الأثاث مشددا على ضرورة سعى القطاع الخاص إلى الاستفادة من تلك الفرص.