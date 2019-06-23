رئيس البرلمان الألماني يتقلد جائزة الاقتصاد العالمي لعام 2019 من معهد كييل

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حصل فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" على جائزة الاقتصاد العالمي لعام 2019 من معهد كييل للاقتصاد العالمي بألمانيا.

وكرّم المعهد أيضا اليوم الأحد الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن يونيون، حكمت إرسك، وكذلك عالم الاقتصاد الأمريكي-التركي دارون أجيم أوغلو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وذلك بمبنى بلدية مدينة كييل.

وقال رئيس المعهد جابرييل فلبرماير إن الثلاثة على وعي بالأهمية البالغة لتوافر قواعد عادلة وموثوقة لأجل نظامنا المجتمعي والاقتصادي.

ويكرِّم المعهد بهذه الجائزة، بالتعاون مع مدينة كييل وغرفة التجارة والصناعة الألمانية بولاية شلزفيج-هولشتاين، رواد الفكر الذين يعملون لأجل مجتمعات منفتحة سواء من الأوساط السياسية والاقتصادية والعلمية.