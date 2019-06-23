تراجع الأسهم الخليجية جراء تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية بعدما دفع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة المستثمرين لاتخاذ جانب الحذر الشديد.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران غدا الاثنين، بعد أيام من إلغائه بشكل مفاجئ خطة لشن ضربات جوية على إيران، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأمرت هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات شركات الخطوط الجوية بتجنب المجال الجوي المحفوف بالمخاطر، مع تغيير شركتي الإمارات والاتحاد مسار رحلاتهما بعيدا عن المناطق التي قد تكون عرضة لصراعات.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية عن محمد علي ياسين كبير المسؤولين الاستراتيجيين بمؤسسة دبي كابيتال في أبوظبي قوله إن التحذير من عقوبات جديدة "يمكن أن يكون تسوية معقولة تحت ذريعة أن النفط يجب أن يستمر في التدفق من الخليج إلى العالم".

وقال إنه "إذا ما استمرت الضغوط في أن تكون ضغوطا دبلوماسية، فسوف يظل الوضع الراهن على حاله. لكنه إذا ما تم القيام بعمل عسكري ، فسيؤثر على كل القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات".

وقال ياسين إن حقيقة أن بعض شركات الطيران المحلية قد اتبعت شركات الطيران الأخرى بتعديل خطوط الطيران "قد أثار فزع الناس من أن الضربات العسكرية أصبحت وشيكة من أي وقت مضى".