علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما تردد مؤخرًا بشأن إرساله رسالة إلى طهران، يحذر فيها من هجوم وشيك، نافيًا هذا الأمر.

وقال ترامب، خلال لقائه مع شبكة إن بي سي الأمريكية، إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران، محذرًا كذلك من وقوعها عبر قوله: «لكنها إن وقعت ستشهد دمارًا لم تروه من قبل، لكنني لا أسعى لفعل ذلك».

واستطرد أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، معقبًا: «إذا كانت إيران تريد التفاوض في هذا الشأن هذا أمر جيد، وإلا سيبقى اقتصادها محطمًا لفترة طويلة من الزمن».

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الخميس الماضي، عن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية، لدى اختراقها المجال الجوي للبلاد.

من جانبه، قال الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز، بعيدًا عن المجال الجوي الإيراني.