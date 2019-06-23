أحبطت السلطات الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، محاولة انقلاب في ولاية أمهرة، من قبل مجموعة مسلحة، حاولت الاستيلاء على مقر الإقليم في مدينة بحر الدار عاصمة إقليم أمهرة، قتل فيه الجنرال سيري ميكونين رئيس الأركان، وسقط ضحايا لم يذكر عددهم.

وتستعرض «الشروق» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن إقليم أمهرة:

الموقع والسكان:

يعد إقليم أمهرة الواقع شمال العاصمة أديس أبابا، ثاني أكبر المناطق في أثيوبيا، من حيث عدد السكان فهم يمثلون 30% من السكان، أي حوالي 19 ألف نسمة وفقا لإحصاء عام 2005، يتكلمون اللغة الأمهرية، وتبلغ مساحتها أكثر من 154 ألف كيلومتر.

الديانة:

الديانة السائدة في أمهرة على مدى قرون هي المسيحية، حيث تلعب كنيسة تيوايدو الأرثوذكسية الإثيوبية دورا رئيسيا في ثقافة البلد، ووفقًا لتعداد عام 2007، يتبع معظم السكان الديانة الأرثوذكسية، فـ 82.5% من السكان أرثوذكس، و17.2% من المسلمين، و0.2% من اليهود.

ويعد عيد الفصح وعيد الغطاس أهم الاحتفالات، وتتميز بالخدمات والاحتفالات والرقص، كما أن هناك أكثر من 200 يوم في السنة مستحب فيهم الصوم.

السلطة:

يتمتع إقليم أمهرة بحكم ذاتي، وتتألف الحكومة من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية التي تضم مجلس الدولة، والسلطة القضائية، التي تقودها المحكمة العليا في الولاية، ويترأس الحكومه أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب «شعب أمهرا الديمقراطي»،

الزراعة

تمثل الزراعة حوالي 41 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، ويعد البن من أهم صادراتها، وغالبا ما يكون سكان المدن من موظفي الخدمة المدنية وأصحاب المتاجر والعمال.

وقدرت وكالة الفضاء الكندية في عام 2005، أن المزارعين في أمهرة يمتلكون 25% من إجمالي الماشية في إثيوبيا، و36% من الكباش.

المناطق الإدارية

تنقسم أمهرة إلى مناطق إدارية وهم بحر دار وهي عاصمة الأقليم، اجيو اوي، شرق جوجام، جوندر الشمالية، شمال شيوا، شمال ولو، أوروميا، جوندر الجنوبية، جنوب ولو، هاج هيمرا، غرب جوجام

الوصول إلى الولايات المتحدة

خلال أوائل الثمانينيات، حصل العديد من المهنيين والطلاب الإثيوبيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على حق اللجوء السياسي، أما الوافدين الجدد بعضهم لم يكمل تعليمه ولم يمتلكون المهارات اللازمة للتنافس في سوق العمل، ويعمل الكثير منهم في وظائف مبتدئة أثناء التحاقهم بالمدرسة بدوام جزئي لإكمال تعليمهم في المدارس الثانوية أو المهنية أو الكلية، ووصل عدد اللاجئين بالمكامل للولايات المتحدة 127 ألف لاجئ.