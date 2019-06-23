الجزائر: إيداع نشطاء شباب الحبس المؤقّت بتهمة إهانة هيئة نظامية

كشف مصدر موثوق عن إيداع النّاشط و الأمين العام لجمعية بريق21، مسعود لفتيسي رفقة خمسة نشطاء آخرين الحبس المؤقّت بتهمة "إهانة هيئة نظامية أثناء تأدية مهامها".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تم توجيه تهم جسيمة للشّباب الذين تم اعتقالهم في مظاهرات الجمعة الماضية، أثناء خروجهم في المسيرات المناهضة لما يصفونه بـ "بقايا نظام بوتفليقة".

وحسب المقرّبون من النّاشط الشاب مسعود لفتيسي فقد رفع الأخير راية "الأمازيج" التي اعتبر الجزائريون أن خطاب رئيس أركان الجيش القايد صالح الأخير قصدها حين لمّح إلى أنه لا راية في الجزائر يجب أن ترفع في الاحتجاجات غير العلم الوطني الرّسمي .

وأكد النّاشط مسعود لفتيسي المحتجز حاليا والذي يمثل أمام وكيل الجمهورية اليوم الأحد، في لقائه مع (د.ب.أ) قبيل اعتقاله أمس الأول الجمعة "أنه لا يقصد برفع الرّاية الأمازيجية إهانة العلم الوطني وأنها مجرد راية هوية".

وقال في ذات السياق النّاشط الشّاب المتهم في قضية سابقة بـ "التّحريض على التّظاهر المسلّح" أنه لا يعتقد بغير السلمية طريقا للتّعبير عن الرّأي وتغيير النّظام في بلاده".

وأوضح لفتيسي أنه طرد من إحدى الشركات الألمانية (التعاونية الألمانية للتّطوير) بالجزائر والتي كان يشتغل لصالحها، بعد بداية حراك 22 فبراير حيث اعتذرت الشركة عن مواصلة عقدها معه "بسبب ضغوطات من قبل جهات بالبلاد".

وأضاف أن تعرّضه لما وصفه بـ"المضايقات يعود للشّعارات التي رفعتها والمناهضة لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح"، مضيفا "أنا لست ضد الجيش لأنني أؤمن أنه العمود الفقري لبلدي ولكنني أعتقد أن القايد صالح أحد المحسوبين على نظام بوتفليقة".