«هواوي» ترفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية

أعلنت شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا رفع دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الأمريكية على خلفية مصادرة معدات اتصالات تابعة لها تم إرسالها إلى الولايات المتحدة للاختبار.

وذكرت إذاعة الصين الدولية اليوم الأحد، أن هواوي شحنت معدات اتصالات، من بينها خادم حاسب آلي ومبدل إيثرنت من الصين، إلى مختبر مستقل في كاليفورنيا لخضوعها لاختبار الاعتماد عام 2017، إلا أن الحكومة الأمريكية صادرت المعدات في مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا.

وذكرت هواوي أنها تنتظر منذ ما يقرب من عامين قرار وزارة التجارة الأمريكية بشأن إعادة هذه المعدات إلى الصين، مشيرة إلى أنه وقت الشحن، لم تكن هناك أية تراخيص مطلوبة، وفقا للوائح إدارة التصدير الأمريكية، لهذه المعدات التي تم تصنيعها خارج الولايات المتحدة.