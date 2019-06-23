الاتحاد السنغالي: مشوارنا في الكان لن يكون سهلا

أكد سير سيدك نائب رئيس اتحاد الكرة السنغالي لكرة القدم أن مشوار المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية لن يكون سهلا .

وفاز منتخب أسود التيرانجا على نظيره التنزاني بنتيجة 2-0 في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

وأوضح سيدك أنهم جاءوا إلى مصر وهم يعرفون أن كل اللقاءات صعبة ولا توجد مباراة سهلة.

وشدد أنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة وأن الفوز اليوم على تنزانيا هو أمر جيد، وأنهم يسعون للفوز في المباريات القادمة وحصد 3 نقاط جديدة.

وحصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط له في المجموعة، التي تضم منتخبي الجزائر وكينيا أيضا، فيما ظل منتخب تنزانيا، الذي يعود للظهور في البطولة بعد غياب دام 39 عاما، بلا رصيد من النقاط.