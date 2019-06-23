نائب رئيس جامعة عين شمس: حجب نتيجة غير مسددى المصروفات قانونى

قال نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الطلاب، عبدالفتاح سعود، إن قرار حجب نتيجة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات «قانونى»، مضيفا أنه صدر عقب اجتماع مجلس الجامعة شهر إبريل الماضى، ويتم تطبيقه طبقا للقانون بناء على رأى قانونى من وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس.

وأوضح نائب رئيس الجامعة فى تصريح لـ«الشروق»، أن القرار يسمح للطالب بدخول الامتحان ولكن الحجب خاص بالنتيجة حتى يسدد الطالب مصروفاته، مشيرا إلى وجود نصوص صريحة فى القانون تتيح للجامعة اتخاذ مثل تلك الإجراءات.

وأكد أن الهدف من وراء القرار هو الحفاظ على حق الجامعة وحفظ المال العام المسئولين عنه أمام الجهات الرقابية، لافتا إلى أن التهاون فى دفع المصروفات تعتبره الجهات الرقابية إهدارا للمال العام وجزءا من الفساد، وأن المصروفات شديدة الرمزية، وأن الجامعات تدفع وتتحمل عشرات أضعافها للطالب الواحد وبالتالى من عدم العدالة التهاون فى عدم تسديدها.

وأشار إلى أن الجامعة تتحمل مصروفات الطلاب غير القادرين وتسددها بدلا منهم من صندوق التكافل، مؤكدا أن جامعة عين شمس لم ترفض أى طلب، مضيفا: «لكن بعد البحث الاجتماعى وثبوت أن الطالب قادر على دفع المصروفات فهذا لن نتحمل مصروفاته وعليه تسديدها».

فى سياق متصل، أعلن الدكتور خالد قدرى، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات لبرنامج الساعات المعتمدة باللغتين الانجليزية والعربية، مشيرا إلى أن نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية بلغت 99.5 %، والمستوى الأول انجليزى 99.3%، والمستوى الثانى انجليزى 99.3%، وبلغت نسبة النجاح بالمستوى الثالث إنجليزى 100%.

وأضاف أن نسبة النجاح العامة لبرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية بلغت 95%، وبلغت نتيجة المستوى الأول عربى 92.5%، المستوى الثانى عربى 97.5%.