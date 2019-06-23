بلومبرج: جونسون يواجه ضغوطا في سعيه لرئاسة وزراء بريطانيا بسبب مشادة مع صديقته

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد، أن ير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، والمرشح الأوفر حظا حاليا للفوز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، يواجه ضغوطا في سعيه للفوز بذلك المنصب بسبب أنباء عن مشادة بينه وبين صديقته.

وأضافت الوكالة أن المشادة التي استدعت حضور الشرطة إلى منزله، ربما تفقده بعض الدعم الشعبي.

وقالت إن الضغوط باتت تتزايد على جونسون ليجيب عن تساؤلات حول تلك المشادة.

ومن جانبه، قال منافسه، جيريمي هانت، في مقابلة مع "سكاي نيوز"، إن جونسون بحاجة إلى إبداء استعداده للإجابة عن تساؤلات صعبة، ملمحا إلى تلك المشادة.

وكان أحد الجيران قد استدعى الشرطة ليلة الجمعة الماضية بسبب سماع صوت مرتفع في شقة جونسون في لندن. وبعد ذلك قام بتسريب مقطع صوتي للمشاجرة لصحيفة ذا جارديان.

وأكدت الشرطة البريطانية العملية الشرطية، ولكنها لم تذكر أسماء.

وكان رجال الشرطة قد تحدثوا للسكان في الشقة المعنية، بحسب ما قالته الشرطة في بيان. وأضافت الشرطة أن جميع من كانوا في الشقة بصحة جيدة.

وقد قدم جونسون ومنافسه في السباق لخلافة ماي وزير الخارجية جيريمي هانت أنفسهما لقاعدة الحزب لأول مرة في برمنجهام.

وبحلول نهاية يوليو المقبل، سوف يصوت 160 ألف عضو بحزب المحافظين عبر البريد الإلكتروني لاختيار الزعيم الجديد للحزب الذي سوف يشغل منصب رئيس الوزراء.