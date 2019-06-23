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بدأ فصل الصيف فلكيًا في الصين بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الصيفي، وبحلول تلك الظاهرة الفلكية ينتهي فصل الربيع ويبدأ فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

ورصدت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية، في قصة مصورة أجواء الحياة في مزارع الصين الشعبية أول أمس الجمعة، وقت الانقلاب الصيفي الذي يبدأ معه فصل الصيف، وانشغال المزارعين في الحقول.

التقط مصور الصحيفة، فلاحون يروون محصول الأرز المزروع في حقل بقرية ينان، في مدينة ليني بمقاطعة شاندونج بشرق الصين.

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فلاحون خلال حصادهم لثمار العنب البري في قرية جيانجتسيا، في مدينة زاوزهوانج بمقاطعة شاندونج بشرق الصين.

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قرويون أثناء حصادهم لمحصول القمح في قرية لو جياتون، بمدينة تانجشان بمقاطعة خبي بشمال الصين.

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في قرية مافينج، بمدينة هيزو بمقاطعة قوانجشي الجنوبية ذاتية الحكم، رصدت الكاميرات أحد المزارعين وهو يحرث الحقل.

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قرويون يعدلون شتلات الأرز في حقل بقرية يينان، في مدينة ليني بمقاطعة شاندونج الشرقية.

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مزارع يحصد العنب البري في قرية شاوشا، بمقاطعة دانزاى بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

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فلاحون يرمون البذور في الحقل بقرية ماوجوان بمقاطعة وينينج في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

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وهنا كان آخرون يجففون محصول القمح في قرية دونج قوانج، بمدينة تانجشان بمقاطعة خبي الشمالية.

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وأيضًا، فلاح يزرع البذور في حقل بقرية موجوان في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

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قروي يعمل في الحقل بقرية ماوجوان في مدينة بيجي بمقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين.

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قرويون يحصدون القمح في قرية شياوليزهوانج، بمدينة تانجشان بمقاطعة خبي بشمال الصين.

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قروي يحصد محصول خردل الملفوف في قرية شيجياوان، بمدينة تشانغي بمقاطعة قانسو بشمال شرق الصين.

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