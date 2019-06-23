«كيونت» تطلق مبادرات لخدمة الفئات الأقل حظًا فى المجتمع

قامت شركة كيونت ــ العاملة فى قطاع البيع المباشر ــ بإطلاق العديد من المبادرات البناءة فى إطار استراتيجية الشركة الخاصة بالمسئولية المجتمعية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما جاء انطلاقا من حرصها الدائم على خدمة الفئات الأقل حظا فى المجتمع.

ونجحت الشركة العالمية الرائدة فى إطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات فى 12 دولة مختلفة خلال العام الحالى، وهو ما أهّلها للمساهمة فى خدمة أكثر من 2000 أسرة. وفى هذا الإطار، عقدت شركة كيونت إفطارها الخيرى السنوى خلال شهر رمضان بحضور المئات من الفئات الأقل حظا فى مصر، كما قامت بتوزيع أكثر من 100 وجبة على دور أيتام للأطفال، وبعض المناطق الفقيرة فى القاهرة.

ومن جانبها قالت مالو كالوزا ــ الرئيس التنفيذى لشركة كيونت: «نؤمن فى كيونت، أن دورنا كمستثمر لا يقتصر على تقديم منتجات ذات جودة عالية فحسب، ولكن نحمل على عاتقنا واجبا نحو المجتمعات التى نعمل بها؛ حيث نولى أهمية لتمكين المجتمع ودعم الحكومة وأصحاب المصلحة. وأكدت كالوزا على حرص الشركة على تحقيق المساواة حتى تؤتى ثمارها الإيجابية تدريجيا فى المجتمع، ولا سيما بين الفئات الأقل حظا». وأضافت: «تعد السوق المصرية إحدى الأسواق المفضلة لدينا، حيث نفخر بتواجدنا الفعال فى هذه السوق الواعدة، خاصةً وأننا نعتبرها سوقا حيوية نتطلع إلى النمو بها».