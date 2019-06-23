إنقاذ 37 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

قال مسؤول بالقوات المسلحة في مالطا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إنقاذ مجموعة من 37 مهاجرا، قبالة سواحل مالطا اليوم الأحد، بعد ما تردد من تعرض قاربهم لمشكلات.

وطبقا لتغريدة صادرة عن "آلارم فون" وهو خط ساخن للاجئين الذين يواجهون مشكلات في البحر، يُعتقد أن بعض المهاجرين "على شفا الموت" ويحتاجون إلى "رعاية طبية فورية".

غير أنه عندما تم الاتصال به، قال متحدث باسم جيش مالطا إنه لم تُعرف بعد حالة هؤلاء الذين تم إنقاذهم.

وطبقا لتغريدة صدرت قبل انتشال عمال الإنقاذ المهاجرين "مازال القارب في البحر ويشعر المهاجرون بالذعر.. الوضع ملح، لكن مالطا لا تبلغنا بشأن الإجراءات الخاصة بالبحث والإنقاذ. وتم إبلاغهم بتلك المحنة في /منطقة البحث والإنقاذ في مالطا/ قبل أكثر من ست ساعات".

ومن المتوقع أن يصل المهاجرون وجميعهم رجال إلى مالطا في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكانت جزيرة مالطا الصغيرة، الواقعة في الطرف الجنوبي من أوروبا، قد أعربت مرارا لنظرائها من دول الاتحاد الأوروبي أنها لا يمكنها أن تُترك وحدها لتتعامل مع المهاجرين الذين يفرون من إفريقيا.