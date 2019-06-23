«مسافرون» تطالب بإجراءات رادعة للقضاء على ظاهرة حرق أسعار المنتج السياحى 

عاطف عبداللطيف: الألمان والأوكران والإيطاليون والعرب يتصدرون المشهد فى الحركة الوافدة لمصر
قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم: إن الوضع الحالى لقطاع السياحة وما تحققه من معدلات سياحية جيدة يتطلب اتخاذ اجراءات رادعة ضد من يقومون بحرق أسعار المنتج السياحى المصرى.
أشار عبداللطيف فى تصريحات صحفية إلى أنه يجب ان يكون هناك دور قوى لوزارة السياحة من خلال مراجعة أسعار الفنادق بفئاتها المختلفة بداية من الثلاث نجوم وحتى الخمس نجوم وفى حالة أى فرد يخالف البيع بالأسعار المحددة لفئته يتم تخفيض درجته إلى الفئة الاقل وتوقيع جزاءات صارمة عليه، لأن حرق الاسعار يضر بالدخل القومى. مشيدا بإجراءات جمعية السياحة بالبحر الأحمر واتحاد الغرف السياحية والخطوات المهمة لمواجهة ظاهرة حرق الاسعار، وشدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر على ضرورة إيجاد آلية من قبل وزارة السياحة للوقوف على أسعار الفنادق المعلنة وتطبيقها وحصر عدد النزلاء ولابد أن تتابع الدولة قطاع السياحة مع مراعاة آليات العرض والطلب ومراقبة الحركة السياحية عالميا ومحليا وتأثيرات الاحداث المتنوعة على السياحة.
وذكر د. عاطف أن الجنسيات التى تستهدف زيارة مصر بشكل مكثف حاليا هى الألمان والاوكران والايطاليون ودول الخليج العربى ولذلك لابد من توفير رحلات الطيران لهذه الدول بشكل مكثف واعداد خطة اسعار جديدة لهذه الاسواق مع استهداف الاسواق السياحية ذات النفقات المرتفعة خاصة أن كل المؤشرات والحجوزات تؤكد أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد انتعاشة سياحية كبيرة فى أعداد السياح والايرادات السياحية المحققة.
أوضح عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم أن الحالة الاقتصادية الجيدة التى تشهدها مصر وما ترتب عليها من تراجع الدولار مقابل الجنيه مؤخرا يؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح وان خطوات الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها. مشيرا إلى أن تراجع سعر الدولار أدى إلى تراجع حصيلة السياحة المصرية من دخل السياحة ومع ثبات اسعار الخدمات المقدمة من أكل وشرب وكهرباء وغيرها أثر على دخل السياحة.
وأضاف أنه يوجد فرصة قوية لدخول مزيد من الايرادات الدولارية إلى مصر من السياحة اذا تم الاتفاق والتنسيق بين القطاع السياحى المصرى على زيادة أسعار العقود الجديدة والبرامج السياحية الخاصة بمصر فى الخارج خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع الوضع العالمى خاصة أن أسعار بيع معظم البرامج السياحية لم تشهد أى تغيير منذ أكثر من 7 أعوام.
وأكد رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن تراجع سعر الدولار لأكثر من جنيه خلال الفترة الماضية ومع زيادة العقود ورفع اسعار البرامج السياحية لمصر ولو بنسب متفاوتة من 10 إلى 15% سيؤدى هذا إلى زيادة حصيلة قطاع السياحة بنسبة من 8 إلى 12% فقط مقابل فرق السعر. وأوضح عبداللطيف أن القطاع السياحى فى مصر قام بإعادة تعديل وتطوير نفسه وخدماته المقدمة ما يؤهله إلى زيادة أسعار الخدمات المقدمة والخروج من سوق السياحة المستقبل للجنسيات ذات الانفاق البسيط حتى نستطيع تقديم المزيد من خدماتنا المتميزة للسائح.