تحدث تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب الوطني عن هدف الفريق بدور المجموعات بطولة لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال تيتو في تصريحات خاصة للشروق: "هدفنا هو تصدر المجموعة الأولى والتأهل للدور المقبل بمساندة جماهيرنا".

وأضاف: "خضنا مباراة صعبة أمام زيمبابوي وكنا نعلم ذلك قبل اللقاء لأنهم فريق رائع ولعبوا بشكل قوي في تصفيات البطولة".

وتابع: "نعلم أن المستوى الفني والبدني لم يكن مرضي للجماهير في الافتتاح، لكن ما زال المشوار طويلا وما حدث كان طبيعيا، خاصة في ظل حالة الإجهاد لبضع اللاعبين مثل طارق حامد وأيمن أشرف ومحمد صلاح الذين شاركوا في مباريات عدة خلال الفترة الماضية، بالإضفة إلى التواجد التواجد الجماهيري الكبير الذي يخلق ضغطا ومسؤولية كبيرة على اللاعبين".

وأوضح: "طارق حامد وصلاح وأيمن أشرف تعرضوا لمشكلات بدنية في الدقائق الأخيرة لمباراة زيمبابوي ولكن خلال أسبوع ستكون الأمور أفضل وسيظهر الجميع بمستوى أفضل في المباريات المقبلة".

ووجه تيتو جارسيا رسالة للجماهير: "ما شاهدته في ستاد القاهرة أجواء خيالية لم أراها من قبل، فلقد ظهرت الجماهير في أبهى صورة وأعطوا اللاعبين دفعة معنوية كبيرة فبوجود تلك الجماهير نمتلك قوة كبيرة، أوجه الشكر لكل الجماهير التي تواجدت في المباراة والأولى ومن دعمونا وساندونا أيضا في أي مكان ونريد حضورهم في كل المباريات لتحقيق هدفهنا وإسعادهم".

وكان المنتخب قد حقق الفوز على زيمبابوي في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد ضمن المجموعة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.