التانجو يفسد مغامرة العنابي بثنائية ويتأهل لدور الثمانية في كوبا أمريكا

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أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم من فخ الخروج المبكر وانتزع بطاقة التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بفوزه الثمين 2 / صفر على نظيره القطري اليوم الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني في المجموعة بفارق خمس نقاط خلف المنتخب الكولومبي.

وتجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع الأخير في المجموعة بفارق نقطة واحدة خلف باراجواي.

وبهذا ، يلتقي المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية مع نظيره الفنزويلي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الرابعة اثر خطأ قاتل من الدفاع القطري.

وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى سجل سيرخيو أجويرو الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 82 .