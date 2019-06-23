رئيس وزراء تايلاند: سوف ننتقل إلى الديمقراطية الشهر المقبل على الأكثر

قال رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء في تايلاند برايوت تشان أوتشا اليوم الأحد إن البلاد سوف يكون لديها حكومة جديدة في يوليو المقبل على الأكثر.

وسوف يقود برايوت الإدارة الجديدة رئيسا للوزراء. وتولى الجنرال المتقاعد 65 عاما، السلطة منذ وقوع انقلاب عسكري في مايو 2014، حيث أعلن نفسه رئيسا للحكومة بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وقال برايوت في مؤتمر صحفي خلال القمة نصف السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك: "لقد سألوني (قادة آسيان) عن موعد الانتقال إلى الديمقراطية. أخبرتهم أنه في موعد لا يتجاوز الشهر المقبل".

ويأتي الانتقال بعد أن سعى نظام برايوت العسكري لإضفاء الشرعية على حكمه من خلال إجراء انتخابات في مارس. واعتبرت الانتخابات على نطاق واسع مزيفة لضمان بقائه في السلطة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتخب البرلمان التايلاندي برايوت رئيسا للوزراء بأغلبية ساحقة، ويرجع الفضل في ذلك أساسا إلى أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الذين اختارهم النظام وصادق الملك على توليهم مقاعدهم.

ومن الناحية النظرية، يمكن لحكم برايوت أن يمتد لفترتين، أي ثماني سنوات أخرى، إذا ظل محتفظا بدعم مجلس الشيوخ. لكن المحللين يتوقعون أن الإدارة الجديدة، التي ينظر إليها على أنها انتقال من ديكتاتورية إلى شبه ديمقراطية، سوف تكون صعبة المراس وقصيرة الأجل لأن الائتلاف الحاكم سوف يضم 19 حزبا.

وفي عهد برايوت، تمت السيطرة على الأنشطة السياسية بإحكام، وتم إلقاء القبض على العديد من المعارضين واتهامهم وفقا لقوانين إثارة الفتنة والقوانين الصارمة المتعلقة بجرائم الكمبيوتر.