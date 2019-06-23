إندونيسيا: اعتقال 3 أشخاص على خلفية حريق مصنع بجزيرة سومطرة

أعلن المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة تاتان ديرسان أتمادجا، اليوم الأحد، اعتقال 3 أشخاص يشتبه في إهمالهم في أوضاع مصنع لتصنيع أعواد الكبريت وقع به حريق ضخم يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا به.

وقال أتمادجا -حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز"- إن المشتبه بهم، رجلان وسيدة، هم ملاك المصنع، كما أضافت الشبكة أنهم ربما يواجهون عقوبة السجن لمدة 5 سنوات في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت الشبكة إلى أن العمال لم يتمكنوا من الخروج من بوابات المصنع -التي كانت مغلقة مع بداية اندلاع الحريق- حيث كان المشرف على فتح وغلق أبواب المصنع من بين الضحايا الذين لقوا حتفهم، لافتة إلى أن معظم ضحايا الحريق من العاملين كانوا نساء، فضلا عن وفاة عدد من الأطفال يشتبه أنهم أبناء العاملات.

يذكر أن إندونيسيا لديها سجل سلامة صناعية غير منظم، حيث وقعت في عام 2017 سلسلة من الحرائق والانفجارات في مصنع لتصنيع الألعاب النارية في إحدى ضواحي العاصمة "جاكرتا" أسفرت عن مقتل 47 عاملا وإصابة العشرات.