ارتفاع نسبة مساحة الزراعة العضوية في ألمانيا إلى أكثر من 9%

واصلت نسبة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية في ألمانيا ارتفاعها ووصلت بحلول نهاية العام الماضي إلى 1ر9%، استنادا إلى بيانات وزارة الزراعة.

وكانت هذه النسبة قد وصلت إلى 2ر8% في نهاية 2017.

ووصل عدد المزارع التي تستخدم الزراعة العضوية إلى نحو 32 ألف مزرعة أي ما يعادل 12% من كل المزارع، مقابل 11% في 2017.

وتهدف الحكومة الألمانية إلى وصول نسبة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية إلى 20% بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت يوليا كلوكنر، وزيرة الزراعة، إنه إلى جانب تنامي الطلب من المستهلكين على المنتجات الغذائية العضوية، فإن هناك تناميا أيضا في رغبة المزيد من المزارعين في تغيير طريقتهم في العمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم الحكومي كان من بين العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع ،منوهة إلى أن هذا الدعم ارتفع في العام الماضي بمقدار عشرة ملايين يورو ليصل إلى 30 مليون يورو.

ورأت الوزيرة أن الزراعة التقليدية تزداد استدامة فيما تزداد الزراعة العضوية كفاءة وتابعت أن قرار التحول إلى الزراعة العضوية هو من اختصاص المزارع.

وأوضحت البيانات أن ولاية زارلاند هي صاحبة أكبر نسبة من أراضي الزراعة العضوية في العام الماضي بـ5ر16% تلتها هيسن بـ7ر14% ثم بادن فورتمبرج بـ14% وذلك قياسا إلى إجمالي نسبة الأراضي المزروعة في كل ولاية، فيما جاءت ولاية سكسونيا في المرتبة الأخيرة بـ1ر4%.