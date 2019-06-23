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مقتل مسلحين اثنين تابعين لـ«طالبان» واعتقال 12 آخرين بأفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 12:37 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 12:37 م

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل مسلحين اثنين تابعين لحركة (طالبان)، واعتقال 12 آخرين خلال عملية شنتها قوات الدفاع الوطني والقوات الأمنية الأفغانية في العاصمة كابول.

وأوضح بيان الدفاع الأفغاني- حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد- أنه تم شن العملية في منطقة باجمان بالعاصمة الأفغانية، واعتقال 12 مسلحا تابعا للحركة خلال العملية ذاتها.

يأتي هذا في الوقت الذي ألحقت فيه القوات المسلحة الأفغانية خسائر فادحة بصفوف مسلحي (طالبان) المتواجدين في مختلف المناطق المضطربة والأقاليم بالبلاد خلال الأشهر الأخيرة.


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