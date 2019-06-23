هدوء نسبي للدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي هدوءا نسبيا خلال التعاملات التي جرت -اليوم الأحد- أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، وتراجعت العملة الأمريكية أكثر من جنيه وعشرين قرشا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 16.64 جنيه للشراء و16.74 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل سعر الدولار 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار قرشا واحدا ليسجل 16.65 للشراء و16.76 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني تراجع سعر الدولار واحد قرش ليسجل 16.65 جنيه للشراء و16.70 جنيه للبيع.