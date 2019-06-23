حملة مكبرة لرفع المخالفات والتعديات بشاطئ حي العرب في بورسعيد

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شن عادل عبد الفتاح، رئيس حي العرب بمحافظة بورسعيد، ومحمد خلف سكرتير الحى بحملة مكبرة لمتابعة ورفع المخالفات والتعديات بشاطئ بورسعيد، وتم خلال الحملة إزالة السلالم المخالفة المقامة على ممشى الشاطئ وإزالة جدران من الطوب وحواجز خشبية، بالإضافة إلى إزالة الشاشات والأسوار وإزالة المخلفات المقامة أمام الكافيهات بالشاطئ.

شارك في الحملة اللواء أحمد قاسم مدير إدارة المصيف بشاطئ بورسعيد والإنقاذ والطوارئ والإدارات المعنية بالحي وإدارة الإشغالات بقيادة محمد الجيار، وإدارة المتابعة وإدارة الأملاك وإدارة الرخص وصيانة الإسكان.

وتأتي هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بالشاطئ بنطاق الحي والتي تم خلالها رفع العديد من المخالفات والتعديات المقامة بدون ترخيص بالشاطئ.