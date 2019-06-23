7 أفلام سينمائية تناولت «حب كرة القدم‎»

انطلقت بطولة الأمم الإفريقية على الملاعب المصرية، وشهد حفل الافتتاح حضورا جماهيريا واسعا؛ ما يعبر عن مكانة كرة القدم في مصر.

وقدمت السينما المصرية مجموعة من الأفلام التي أظهرت حب "كرة القدم"، تستعرضها "الشروق" في الآتي:

• 4-2-4

فيلم كوميدي يحكي عن حب رجل أعمال للكرة، والذي يقيم ناديا لها، وبوفاته تنتقل الإدارة لابنه الذي لا يفقه شيئا عن الأمر وتبدأ المفارقات الكوميدية.

الفيلم بطولة: يونس شلبي، وسمير غانم، وأمين هنيدي، ولبلبة، وأحمد عدوية، ووحيد سيف، وتأليف فاروق صبري، وإخراج أحمد فؤاد، وإنتاج عام 1981.

• غريب في بيتي

الفيلم عن حياة لاعب كرة من خارج القاهرة يحترف ويأتي للانضمام لإحدى الفرق الكبيرة، ويقع في فخ النصب فيجد نفسه يسكن في شقة واحدة مع سيدة وابنها، ويسلط الفيلم الضوء على المعجبات والضغوط التي تقع على اللاعبين المحترفين في إطار كوميدي اجتماعي.

الفيلم بطولة: سعاد حسني، ونور الشريف، وحسن مصطفى، وهياتم، ووحيد سيف، وإنتاج عام 1982، وتأليف وحيد حامد، وإخراج وحيد سيف.

• يارب ولد

جوهر الفيلم لا يتناول كرة القدم مباشرة، ولكن من خلال خطيب الابنة الصغرى الذي يعمل حارس مرمى، تتكرر أحداث وحوارات عن كرة القدم وحبها ومشجعيها وجنونهم، خاصة خطوبته التي تنقلب لمشاجرة بسبب انتماءه لنادي الأهلي وإحضار لاعبي النادي وانتماء باقي المعازيم لنادي الزمالك.

الفيلم بطولة: فريد شوقي، وسمير غانم، وكريمة مختار، وأحمد راتب، وكابتن إكرامي، ودلال عبدالعزيز، وإسعاد يونس، ومن إخراج محمد عبدالعزيز، وإنتاج عام 1984.

• الحريف

الفيلم عن لاعبي الشوارع وحرفيتهم ومحبي كرة القدم حتى النخاع والموهوبين الذين ضاعت منهم الفرصة، وقدم المخرج محمد خان قصة من تأليفه مناصفة مع الكاتب بشير الديك، قصة الشاب "فارس" الهاوي لكرة القدم ويعمل في مصنع للأحذية.

الفيلم بطولة: عادل إمام، وفردوس عبدالحميد، ونجاح الموجي، وعبدالله محمود، وإنتاج عام 1984.

• الدرجة التالتة

يناقش الفيلم مشاكل الطبقة البسيطة المحبة لكرة القدم، ويبرز الفوارق بين جمهور الدرجة الثالثة وجمهور المقصورة الرئيسية، ويلقي الضوء على الصراع الناشئ بين الطبقتين والفساد الموجود داخل إدارات فرق كرة القدم.

والفيلم بطولة: سعاد حسني، وأحمد زكي، وجميل راتب، وسناء يونس، وأحمد راتب، من تأليف ماهر عواد، وإخراج شريف عرفة، وتم عرضه في السينما عام 1988.

• الزماهلاوية

في إطار كوميدي يطرح الفيلم فكرة جنون رجال الأعمال بناديي الأهلي والزمالك ولاعبيهم والدعم المقدم لهم والصراعات الواقعة بينهما، والفيلم بطولة: عزت أبو عوف، وهالة فاخر، وصلاح عبدالله، وبشرى، وأحمد عزمي، بالاضافة لبعض نجوم الكرة مثل عمرو زكي وخالد بيبو وعصام الحضري ومحمد شوقي.

من تأليف عصام حلمي، وإخراج أشرف فايق، وإنتاج عام 2008.

• واحد صفر

الفيلم عن تجهيزات المشجعين ومحبي المنتخب والاستعدادات قبل مبارياته والشعارات وبائعي الأعلام والألوان والألعاب وصناعة الأغاني المشجعة، ويلقي الضوء في ثنايا قضايا أخرى يناقشها مثل الطلاق والحب والصراع.

الفيلم بطولة: إلهام شاهين، ونيللي كريم، وزينة، وانتصار، وأحمد الفيشاوي، وحسين الإمام، وخالد أبو النجا، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج عام 2009.