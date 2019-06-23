«ماستر كارد»: الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسى لتنمية الاقتصاد المصرى

اعتبرت شركة ماستر كارد الشركات الصغيرة والمتوسطة عاملا رئيسيا لنمو الاقتصاد المصرى، وهى نقطة استراتيجية لها وسنستمر فى تطوير حلول المدفوعات الرقمية التى تتميز بالشفافية والسلاسة والأمان لتلبية متطلبات الشركات المختلفة.

كشفت ماستر كارد، الشركة العالمية الرائدة فى مجال تكنولوجيا حلول الدفع، عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية فى مجال المدفوعات الرقمية، وناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق رؤيتها للاقتصاد الرقمى باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019 Seamless North Africa والذى عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تشارك ماستر كارد فى هذا الحدث الهام كراع بلاتينى للمؤتمر.

وتأتى رعاية ماستر كارد لهذا الحدث فى إطار التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى للحد من المعاملات النقدية وتحقيق التحول لمجتمع لا نقدى. ولقد تحدث فى المؤتمر كل من جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى ماستر كارد، ومجدى حسن، مدير عام شركة ماستر كارد فى مصر وباكستان، وأكدا على التعاون المستمر للشركة مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالى، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم أحدث الحلول التقنية للمدن الذكية.

واستعرضت ماستر كارد فى جناحها بالمؤتمر أحدث تقنيات الدفع المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية، فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمت ماستر كارد حلولا مبتكرة للحد من الاقتصاد الموازى وميكنة جميع معاملات الموردين، وتزويد الشركات بأدوات إلكترونية لإدارة أموالها بشكل أكثر مرونة وتمكينها من الحصول على التمويل الذى تحتاجه.

قال مجدى حسن، مدير عام ماستر كارد بمصر وباكستان: «تشهد مصر تطورا تقنيا سريعا يمكنها من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية. وبصفتها شريكا استراتيجيا للحكومة المصرية، تحرص ماستر كارد على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الإمكانات ونشر نظم المدفوعات الرقمية فى البلاد من خلال العديد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، كما نعمل على توفير أحدث الابتكارات فى مجال المدفوعات، ما يؤدى لتحقيق الشمول المالى لقاعدة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع ويمهد الطريق نحو الاقتصاد الذكى».