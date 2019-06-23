وثائق من البيت الأبيض تكشف تفاصيل مشروعات صفقة القرن الاقتصادية

أظهرت وثائق صادرة عن البيت الأبيض، تخصيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 27.813 مليار دولار للضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطيني، في إطار خطته للسلام الفلسطيني-الإسرائيلي، من خلال 3 مراحل على مدار 10 سنوات.

وبحسب الوثائق، سيخصص نحو 6.562 مليار دولار لقطاع النقل والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، و2.539 مليار دولار لقطاع الطاقة، و2.322 مليار دولار لقطاع المياه، و2.625 مليار دولار للخدمات الرقيمة في الضفة وقطاع غزة.

وبحسب الوثائق، فسيتم تخصيص نحو 1.895 مليار دولار لتحسين التعليم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1.450 مليار دولار لقطاع السياحة، على أن يتم تخصيص مليار دولار لتأهيل المنازل الفلسطينية، و345 مليون دولار لتنمية القوى العاملة وخلق فرص عمل، و910 ملايين دولار لقطاع الزراعة، و875 مليون دولار لقطاع التصنيع.

وتحدثت الخطة عن دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي، ودعم مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة.

كما سيتم تخصيص 125 مليون دولار إضافية توجه لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، والتي ستوجه هذا الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بالإضافة إلى 42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

وستحصل الأردن على 7.365 مليار دولار، حيث سيتم تخصيص 1.825 مليار دولار لدعم مشروع السكك الحديدية الوطني المقترح من الأردن لتطوير شبكة سكة حديد إقليمية تربط أقاليم الدولة، بالإضافة إلى تخصيص 1.5 مليار دولار لتحسين البنية التحتية للطرق، و1.4 مليار دولار لإنشاء منتجع مبني على أرض شمال ساحل العقبة ومجاور لمشروع مرسى زايد، وتطوير منطقة كورنيش العقبة، وتخصيص مبالغ أخرى لعدة مشروعات.

وستحصل لبنان على 6.325 مليار دولار، حيث سيتم تخصيص 3 مليارات دولار لإصلاح وتحسين ممرات الطرق اللبنانية، و2 مليار دولار لإنشاء شبكة سكة حديد داخل لبنان، ومليار دولار لدعم قطاع البناء والخدمات اللوجستية المرتبطة به لتوسيع مطار بيروت والمطارات الأخرى.

وتقول الوثائق إن قيمة الخطة تصل إلى 50 مليار دولار تمول من خلال عدة بنود حيث سيتم تمويل نحو 13.4 مليار دولار في هيئة منح، و25.7 مليار دولار في هيئة قروض مدعومة، فيما سيمثل رأس المال الخاص في تلك المشروعات 11.6 مليار دولار.