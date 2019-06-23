اليابان تعتمد قانون جديد يمنح الأجانب حق التعليم المجاني

وافق البرلمان الياباني، الجمعة، على مشروع قانون يهدف لتعليم اللغة اليابانية للأجانب بالبلاد مجاناً، ويضع القانون مسؤولية تعزيز تعليم اللغة اليابانية للأجانب المقيمين على الحكومات المركزية والبلدية، وذلك إثر زيادة نسبة العمالة الأجانب في اليابان بأبريل الماضي.

ووفقا لصحيفة «جابان توداي» اليابانية، توفر البلديات اليابانية التي تستضيف جالية أجنبية كبيرة، التعليم اللغوي وغيره من أشكال الدعم من تلقاء نفسها منذ فترة طويلة، بينما تتباطئ الحكومة المركزية -التي انتُقدت بسبب تكاسلها في تقديم المساعدة- في تقديمه.

وبموجب التشريع، تكون الحكومة المركزية في اليابان مسؤولة عن تنفيذ التدابير الشاملة، بما في ذلك اتخاذ التدابير القانونية والمالية اللازمة، لضمان حصول الأجانب من الطلاب إلى اللاجئين المقيمين من مختلف دول العالم، على تعلم اللغة اليابانية وفقًا لرغباتهم وظروفهم.

ويدعو القانون الجديد إلى تحسين جودة التعليم في مختلف المؤسسات، وتحسين رواتب معلمي اللغة اليابانية، كما يطلب من أرباب العمل توفير التعليم اللغوي لرعاياهم الأجانب وأسرهم.

وللتوصل إلى سياسات شاملة، وضعت وزارتي التعليم والخارجية والوزارات الحكومية الأخرى باليابان اتفاقية لتقديم المشورة من قبل لجنة من الخبراء.

ورحب الأهالي -الذين كانوا يساعدون في تعليم اللغة اليابانية للمقيمين الأجانب بطريقة غير رسمية في غياب سياسة حكومية شاملة- بالتشريع، معربين عن أملهم في تغيير القانون الأحوال للأفضل.

وقال يوكو كيتاجاوا، 69 عاما، الممثل عن مجموعة «دراسة اللغة اليابانية» في مدينة نوشيرو بمحافظة أكيتا اليابانية: "يسرني سماع أن مسؤوليات الحكومات المركزية والبلدية منصوص عليها في القانون".

بدأت مجموعة «دراسة اللغة اليابانية» في تدريس اللغة اليابانية للأجانب في المدينة الشمالية الشرقية باليابان منذ أكثر من 20 عامًا، من بينهم النساء الأجنبيات المتزوجات من رجال يابانيين وأطفالهن.

أوضح كيتاجاوا -خلال تصريحاته للصحيفة- أن المجموعة التي تقوم بتدريس اللغة لـ40 شخصًا حالياً، عملت في كثير من الأحيان مع السلطات الحكومية بالمدينة، لكن المسؤولون فشلوا في نقل خبراتهم وتجاربهم في مساعدة الأجانب إلى خلافائهم.

وأضاف كيتاجاوا: "مجرد وضع قانون لا يكفي، يجب على الحكومات العمل بجدية"، مشيرا إلى أمله في مساعدة القانون الجديد الأجانب على اكتساب مهارات لغوية أينما كانوا في البلاد.

وتهدف اليابان لقبول 300 ألف طالب أجنبي بحلول عام 2020، بعد وصول العدد لـ29 ألفا و880 طالبًا في عام 2018، وسط اتهام النقاد بافتقار الدولة للنظام الذي يضمن جودة تعليم اللغة اليابانية.

وبلغ عدد الرعايا الأجانب في اليابان 2 مليون و730 ألف شخص في نهاية العام الماضي، بزيادة 6.6% عن العام السابق له، وفقا لأرقام وزارة العدل اليابانية.

ومنذ أيام، تبين أن جامعة طوكيو للرعاية الاجتماعية فقدت اتصالها بأكثر من 1600 طالب أجنبي، تجاوز جزء منهم تأشيرة إقامته.

كما اكتشفت وزارة التعليم ومكتب الهجرة أن الجامعة تفتقر إلى الموظفين، وفشلت في تقديم الدعم للطلاب الذين فاتتهم الفصول الدراسية.

ومن المأمول أن تُحل تلك المشكلات بموجب القانون الجديد، الذي يدعو إلى تدريب المعلمين وإنشاء أنظمة تقييم مناسبة لمهاراتهم التعليمية وكذلك الكفاءة اللغوية لطلابهم.