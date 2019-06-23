اللحوم المصنعة تصيب بالخرف

اذا كنت تعلم أن شطائر اللحم المقدد والدجاج المقلى كانت سببا فى زيادة محيط خصرك، فعليك العلم أيضا أنهما يمكن أن تزيدان من خطر الإصابة بالخرف.

كشفت دراسة نشرتها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، عن ان اللحوم المقددة تحملان خطرا كبيرا على الإنسان وتعتبر ضمن محفزات الاصابة بالخرف.

تقول الدراسة إنه من الممكن أن يكون السبب الرئيس وراء العديد من الأوبئة الحديثة التى تهدد حياتنا، مثل الحساسية الغذائية للأطفال، ومرض السكرى من النوع 2، ومرض الزهايمر وأمراض القلب والسرطان، بسبب فئة من المواد السامة الموجودة فى الأطعمة المصنعة اليومية.

وكشفت الدراسة عن أن تلك المواد الخطيرة تسمى بالمنتجات النهائية، وهى موجودة إلى حد ما فى جميع الأطعمة، ولكنها توجد بمستويات عالية وبشكل مذهل فى الأطعمة عالية البروتين والسكر، مثل البيتزا والبرجر ولحم الخنزير المقدد والنقانق.

وتتضح خطورة تلك المواد عندما تزداد خلال طهى الأطعمة الموجودة بداخلها، فى درجات حرارة عالية جدًا، سواء بالخبر أو القلى، بدلا من البخار أو الغليان.

وتشير الدراسة إلى أنه على مدار العقد الماضى، أثبت العلماء أن المنتجات المصنعة يمكن أن تستفز الجسم للتفاعل بشكل دفاعى، مما يؤدى إلى التهاب مزمن خطير، وخاصة فى الاعضاء الحيوية، حيث تتسبب الحرارة العالية فى تفاعل البروتينات والسكريات معًا، مما يجعل المنتجات تبدو بنية اللون بشكل جذاب، لكن فى الحقيقة هى خطيرة.

ويعتقد العلماء أن هذا الالتهاب سيزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، والأكثر من ذلك أنه يمكن أن يكون عاملا هامًا فى جلب مرض الزهايمر.