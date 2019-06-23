مقتل 4 مسلحين على أيدي قوات الأمن في كشمير الهندية

أعلنت الشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير أن أربعة مسلحين قتلوا على أيدي قوات الأمن في المنطقة اليوم الأحد، مع مصادرة الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزتهم .

وقام فريق مشترك من الجيش والقوات شبه العسكرية والشرطة بعمليات تطويق وتفتيش في بستان بمنطقة كيجام بالمقاطعة عندما فتح المسلحون النار.

وقال متحدث باسم شرطة جامو وكشمير: "في المواجهة التي تلت ذلك، قُتل أربعة مسلحين وتم انتشال جثثهم من الموقع إلى جانب العديد من البنادق والذخيرة".

وعززت قوات الأمن الهندية عمليات مكافحة التشدد في وادي كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

وشهدت الشهور الخمسة الأولى من عام 2019 مقتل أكثر من 100 مسلح، معظمهم من الشباب المحلي و23 متشددا أجنبيا، في كشمير.

وكان من بين هؤلاء الذين قتلوا قياديون بارزون مثل ذاكر موسى، رئيس ما يسمى أنصار غزوة الهند، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت مصادر في الشرطة أنه يعتقد أن المسلحين الأربعة الذين قتلوا اليوم الأحد ينتمون إلى أنصار غزوة الهند.

وينقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى شطرين ، أحدهما تديره الهند والآخر يخضع لسيطرة باكستان.

وتشهد كشمير الهندية حركة انفصالية قاتلة منذ ثمانينات القرن العشرين. وتقول الهند إن باكستان تساعد وتحرض المتشددين الكشميريين، وهو ما تنفيه إسلام أباد.

وفي فبراير، وصلت الهند وباكستان إلى شفا الحرب بعد مقتل 40 فردا من القوات شبه العسكرية الهندية في هجوم بسيارة مفخخة شنه متمردون في منطقة بولواما بكشمير.