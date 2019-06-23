لجنة مكافحة الإرهاب الروسية: تحييد 2 من «داعش» في داغستان

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، القضاء على اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (المحظور في روسيا وبعض الدول) في جمهورية داغستان، كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي على مواقع للشرطة، وقد تم العثور على أسلحة وذخائر في مكان الاشتباك المسلح، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: "أمس في تمام الساعة 22:00، حاولت عناصر من الشرطة في منطقة بين قريتي إندير وكارلانيورت بمنطقة خاسافيورت في داغستان إيقاف سيارة كان في داخلها مسلحين اثنين، ورفض الاثنان طلب إلقاء أسلحتهما والاستسلام وأطلقا الرصاص على عناصر الأمن".

وأشار البيان إلى أنه تم تحييد الإرهابيين الاثنين.

ولا يزال المجتمع الروسي يعاني من وجود ظاهرة الجريمة، مثل معظم مجتمعات العالم المعاصر.

وتقع مهام مكافحة الإجرام على رأس الأولويات بالنسبة لأجهزة الأمن والشرطة في روسيا، وعلى وجه الخصوص، في منطقة شمال القوقاز الفدرالية، التي تتواجد فيها كذلك، فلول مجموعات متطرفة تطل برأسها بين الحين والآخر.