ترامب ينفي تهديده رئيس مجلس الاحتياط بخفض درجته الوظيفية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد هدد بتخفيض درجة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي جيرومي باول، لكنه قال "إنني قادر على فعل ذلك إذا أردت".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، جدد الرئيس انتقاداته لتصرفات باول بصفته رئيس مجلس الاحتياط "البنك المركزي" في مقابلة مع برنامج "لقاء مع الصحافة" على قناة "ان بي سي" يوم الجمعة وتم بثها اليوم الأحد.

وقال ترامب عن باول إنني "لست سعيدا بأفعاله"، وذلك وفقا للنسخة التي قدمتها الشبكة وقال: "لا، لا أعتقد أنه يقوم بعمل جيد".

وقضى ترامب أشهرا ينتقد فيها باول، الذي اختاره لأن يحل محل جانيت يلين كرئيس لمجلس الاحتياط، وجاء انتقاده بسبب رفع باول أسعار الفائدة، التي اعتبرهت ترامب من وجهة نظره أنها كبيرة جدا وسريعة للغاية.

وقال ترامب لشبكة "إن بي سي" إنني "لم أهدد أبدا بتخفيض درجته ... لدي الحق في القيام بذلك. لكنني لم أقل ذلك".

ووفقا لبلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة، أبلغ ترامب مقربين منه يوم الأربعاء الماضي أنه يعتقد أن لديه سلطة استبدال باول كرئيس لمجلس الاحتياط الاتحادي، بتخفيضه درجته إلى مستوى محافظ بمجلس الإدارة.

وقال باول الأربعاء الماضي إنه يعتزم قضاء فترة ولايته كاملة ومدتها أربع سنوات وأن "القانون واضح" في هذا الشأن.