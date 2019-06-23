الأحد 23 يونيو 2019 2:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أقنعك أداء المنتخب المصري في مباراته الأولى بكأس الأمم الأفريقية؟

النتـائـج تصويت

ترامب يعلن فرض عقوبات إضافية «كبيرة» على إيران يوم الاثنين

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 12:53 ص | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 12:53 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت أنه سيفرض عقوبات إضافية "كبيرة" على إيران بعد غد الاثنين.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات، و(نظام) التحقق القائم غير مقبول".

وأضاف: "سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".

وتابع: "أتطلع إلى اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران وتصبح دولة مثمرة ومتمتعة بالرفاهية مرة أخرى".

وحسب وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت ، قال ترامب في تصريحات صحفية إنه يعتزم فرض عقوبات اقتصادية دون أن يحدد طبيعتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك