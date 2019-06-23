استقالة مسؤول بارز بالشرطة المكسيكية بعد اتهامه بممارسة التعذيب خلال التحقيقات

استقال موظف كبير بالشرطة المكسيكية بعد اتهامات وجهت إليه بممارسة التعذيب في سياق التحقيقات بشأن اختفاء 43 طالبًا كانوا قد اختطفوا في المكسيك عام 2014.



وقالت السلطات المكسيكية اليوم السبت، إن المسؤول وهو كارلوس جوميز أريتا، تخلى عن منصبه كمسؤول كبير في الأمن العام بولاية ميتشواكان غربي المكسيك وذلك من أجل إتاحة الفرصة لعمليات التحقيق في الواقعة.



وكان شريط فيديو ظهر من قبل يظهر وفقًا لما تردد كيف يقوم هذا المسؤول باستجواب أحد المشتبه بهم في القضية التي عرفت باسم أيو تزينابا نسبة للجامعة التي كان يدرس بها الطلاب.



وفي نهاية التحقيق يضع أحد رجال الشرطة الآخرين كيسا من البلاستيك على رأس السجين.



وأضافت السلطات أن جوميز أريتا كان يعمل في وقت التقاط الصور رئيسا لوحدة من الشرطة تحت إمرة الادعاء العام المكسيكي الذي يتابع هذه التحقيقات.



وكان اختطاف الطلاب أثار موجة استياء عارمة في جميع أنحاء العالم.



وترددت أنباء بأن رجال الشرطة اختطفوا طلاب القسم التعليمي التابع لجامعة أيوتزينابا بولاية جويرو في شهر سبتمبر 2014 وسلموهم لعصابة إجرامية تسمى يونيدوس.



وأفادت التحقيقات أن الشباب قتلوا ثم أحرقت جثثهم.



إلا أن التحقيقات المستقلة تشكك في هذه الرواية، وما تزال تفاصيل الحادث وخلفياته غير معلومة حتى الآن.