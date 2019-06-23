مدرب مدغشقر بعد التعادل أمام غينيا: دخلنا التاريخ من الباب الكبير 

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أكد نيكولاس دوبوي المدير الفني لمنتخب مدغشفر أن نتيجة التعادل أمام غينيا، بهدفين لمثلهما في افتتاح مباريات المنتخبين في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019، كانت نتيجة جيدة، مشيراً إلى أنهم دخلوا التاريخ من الباب الكبير بهذا التعادل.

وقال دوبوي عقب المباراة: "حققنا نتيجة جيدة ومنطقية للغاية بالنسبة لمجريات المباراة، كنا نتمنى الحصول على نتيجة أفضل من التي حدثت لكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "هذه نتيجة تاريخية بالنسبة لمنتخب مدغشقر، ندخل التاريخ بأقدام ثابته، بالتعادل أمام منتخب كبير مثل غينيا".

جدير بالذكر أن هذه المشاركة تعتبر هي الأولى في تاريخ منتخب مدغشقر ببطولة أمم إفريقيا.