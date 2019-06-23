الأردن يعلن المشاركة في مؤتمر البحرين

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، أنها ستشارك في ورشة العمل الاقتصادیة التي دعت إليها الولایات المتحدة الأمريكیة ومملكة البحرین في المنامة یومي 25 و 26 من الشهر الحالي على مستوى أمین عام وزارة المالیة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريجات صحفية إن مشاركة الأردن في هذه الورشة تأتي للاستماع لما سیطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضیة الفلسطینیة هي القضیة المركزیة الأولى، وأن لا بدیل لحل الدولتین الذي یضمن جمیع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني الشقیق.

وأضاف القضاة أن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة.

وأكد القضاة، في تصريحاته موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديًا يمكن أن يكون بديلًا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشدد القضاة على أن الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني.