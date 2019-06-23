2 مليار جنيه ديونا مستحقة لأربع شركات على هيئة الطرق والكبارى

قدرت مصادر تحدثت إلى «مال وأعمال ــ الشروق» حجم الديون المستحقة لاربع شركات تابعة للطرق والكبارى بنحو 2 مليار جنيه على هيئة الطرق والكبارى تتضمن فروق أسعار وتعويضات مشروعات تم تنفيذها بالفعل لصالح الهيئة الطرق والكبارى، منها ديون شركة النيل لإنشاء الطرق على سبيل المثال بلغت مليار جنيه بسبب فروق أسعار وتعويضات التى جاءت بعد قرار تعويم الجنيه.

وتعانى 4 شركات من مشكلات مالية خانقة ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليها، الامر الذى دفع شركة النيل لإنشاء الطرق والكبارى للاقتراض من البنوك المحلية بغرض سداد أجور العاملين لديها خلال الشهور الماضية.

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