الآلاف يحتشدون في تايوان للاحتجاج على وسائل الإعلام الموالية للصين

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تحمل الآلاف من المتظاهرين الأمطار الغزيرة في تايوان اليوم الأحد للمشاركة في مسيرة للاحتجاج على وسائل الإعلام الموالية للصين والتأثير الصيني على الديمقراطية في تايوان.

ونظم المسيرة التي أطلق عليها " الإعلام الأحمر" النائب هوانج كوت شانج العضو بحزب القوة الجديد اليساري وبطل كمال الأجسام هولجير تشين الذي يحظى بشهرة على موقع "يوتيوب" .

قال تشين للصحفيين إن المسيرة تهدف" لمعارضة استبدادية الصين وتسلل النفوذ الصيني في التجارة والإعلام وجميع مناحي المجتمع".

وتركزت الانتقادات على مجموعة وانت وانت تشاينا تايمز التي تمتلك صحف وقنوات تلفزيونية، وقام بشرائها في أواخر عام 2008 رجل الأعمال تساي انج مينج .

وأضاف تشين أن قناة سي تي أي الإخبارية التابعة للمجموعة "لم تذكر" أي شيء حول المسيرات الضخمة التي شهدتها هونج كونج في 9 و 16 يونيو الجاري للاحتجاج على قانون مقترح من شأنه السماح بتسليم المطلوبين للصين.