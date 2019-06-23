شركات السياحة تطالب بتفعيل التأشيرة الإلكترونية لمضاعفة الحركة الوافدة

على عقدة: نقص الطاقة الناقلة أهم معوقات زيادة الحركة السياحية من صربيا لمصر
طالبت شركات السياحة بالإسراع بتفعيل التأشيرة الالكترونية لزيادة الحركة السياحية من الأسواق المستهدفة.
وأكدوا أن قرار الدولة بتسهيل حصول 46 جنسية أجنبية على التأشيرة الالكترونية لمصر يؤكد أن القيادة السياسية تدعم وتساند قطاع السياحة والعاملين فيه.
يذكر أن المملكة العربية السعودية اعتمدت نظام التأشيرة الالكترونية للحج والعمرة حتى تصل لتحقيق هدفها باستقبال 30 مليون معتمر فى 2020.
وأكد على عقدة عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر ورئيس مجلس إدارة شركة «جى تى أى» على ضرورة الاسراع بتطبيق التأشيرة الالكترونية لأنها السبيل الوحيد لمضاعفة الحركة الوافدة من الاسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة أن الدول المنافسة لمصر سياحيا تمنحها لمعظم الوافدين إليها.
وفى سياق متصل، تشهد الحركة السياحية الوافدة من صربيا للغردقة انتعاشة كبيرة خلال الأيام الحالية ومن المتوقع أن تستمر هذه الانتعاشة خلال الفترة القادمة مع تزايد عدد الرحلات القادمة من بلجراد إلى الغردقة.
وقال عقدة إن هناك طلبا متزايدا على زيارة المقصد السياحى المصرى من صربيا وخاصة مدينة الغردقة خلال الموسم الصيفى الحالى، حيث تستقبل شركته حاليا 5 رحلات أسبوعية جديدة قادمة من بلجراد لمطار الغردقة. لافتا إلى أن الطاقة الناقلة بين مصر وصربيا لا تكفى زيادة الطلب من هذه السوق، حيث إن الطيران الصربى غير كافٍ لزيادة طلبات السائحين الصربيين.
كما أشار إلى أن استمرار زيادة الحركة السياحية الوافدة من صربيا حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل وأنه من المتوقع بنهاية الموسم الحالى وصول ما يقرب من 100 ألف سائح صربى وهى نسبة جيدة فى بداية التدفق.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر أن السوق الصربية لا يحبذ التعامل مع شركات الطيران الخاصة وطلب التعامل فقط من خلال الطيران الوطنى «إير صربيا» وهو ما يمثل عائقا أمام الحركة الوافدة خاصة فى حال تزايد الطلب لزيارة مصر
قال إن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الجهود من الجانب المصرى لحل مشكلة نقص الطاقة الناقلة للسائحين الصربيين من خلال السماح بفتح خطوط طيران شارتر لمصر فى صربيا.
وأشار إلى أن محافظ البحر الاحمر ناقش مع دراجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربى وعدد من المسئولين المتخصصين فى مجالات السياحة وجمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر جميع المعوقات الموجودة بالطيران المدنى لتسهيل اجراءات تسيير الخطوط الجوية بين مطارى بلجراد ونيش حتى يسمح لخطوط الطيران الصربية تسيير الرحلات الجوية من صربيا إلى مصر.