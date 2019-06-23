بلومبرج: إيرادات البنوك السعودية والإماراتية تحت ضغط جراء خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

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ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد أن تقديرات الإيرادات السنوية للبنوك السعودية والإماراتية قد تنخفض بمقدار نقطة أو نقطتين مئويتين عن كل خفض بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أن خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة سيؤدي إلى انخفاض هامش صافي الفائدة في البنوك بمقدار ست نقاط أساس.

والهامش هو الفرق بين ما يكسبه البنك من أصول مثل القروض وما يدفعه على الالتزامات مثل الودائع.

وتقول الوكالة إن عملتي المملكة العربية السعودية والإمارات يتم ربطهما بالدولار، وعادة ما تتبع العملتان تغييرات سعر الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.