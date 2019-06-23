رئيس البرلمان: التصويت على الموازنة العامة للدولة غدًا

طالب رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ممثلي الحكومة بتدوين ملاحظاتهم عن مداخلات النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، ليتسنى لهم الرد عليها قبل طرح المشروع على النواب للتصويت النهائي.

وقال عبد العال في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد مخاطبا ممثلي الحكومة: «سجلوا كل الملاحظات وسأمنحكم الفرصة للرد قبل التصويت النهائي على الموازنة غدا».

وكان عبد العال قد سأل الحكومة في الجلسة نفسها حول مصير القرض المخصص لإقامة عدد من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد الثلاث قنا والاقصر وسوهاج.

وقال عبد العال: "محافظات الصعيد الأكثر فقرا، والصعيد كان له قرض مخصص لقنا والاقصر وسوهاج لم يتم البت في أمر صرفه حتى الآن، هذا السؤال موجه للحكومة".