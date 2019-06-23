المجلس الوزاري العربي للسياحة يبحث مسودة «وثيقة» الاستراتيجية العربية للسياحة

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة أعمال دورته الرابعة والعشرين اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ليبيا، التي ممثلها خيضر بشير مالك، رئيس الهيئة العامة للسياحة.

وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالمكتب وهي: السعودية والمغرب وليبيا وتونس والعراق والبحرين، بالإضافة إلى مصر.

وصرح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، السفير كمال حسن على - في تصريح صحفي في ختام الاجتماع - بأن المكتب التنفيذي ناقش عددا من البنود خاصة فيما يتعلق بتحديث مسودة وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، المقدمة من وزارة السياحة في مصر، والتي سبق أن أقرتها القمة العربية في بغداد عام 2012، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري العربي للسياحة إرتأى النظر في تحديثها على ضوء المتغيرات والتطورات السياحية العالمية.

وقال إن هناك لجنة عربية برئاسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مكلفة بوضع مسودة لتحديث وثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، حيث قدمت الوزيرة من خلال اللجنة مقترحاً لتحديث الوثيقة، وتم تعديل الاسم لتكون لتصبح "استراتيجية دعم وتنمية السياحة العربية".

وأضاف أن المكتب التنفيذي استعرض تقرير الاجتماع الأول لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي انعقد بمكتبة الاسكندرية (11 ديسمبر 2018).

وأضاف أن الاجتماع جاء مبادرة قدمها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي، خلال الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب، مشيدا بهذه المبادرة التي أقرها الاجتماع.

وأوضح أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب ناقش موضوع تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالبحرين، وبما يخدم أهداف المجلس الوزاري العربي للسياحة، وأنشطة العمل السياحي العربي المشترك.

وأشار إلى أن هناك مقترحا بأن تكون هناك اجتماعات بين وزراء السياحة والمسؤولين عن الاحصاءات في الدول العربية ، لافتا إلى أن هناك تقريرا عن الاجتماع المشترك للجنة الفنية للسياحة العربية، ولجنة مختصة من مجلس وزراء الداخلية العرب بشأن تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة.

وقال إن هناك ورقة عمل مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب في هذا الإطار ، باعتبار أن السياحة مرتبطة ارتباطا مباشرا بمسألة الأمن مما يتطلب ضرورة وجود تعاون بين وزراء السياحة والداخلية العرب.

وأضاف أن الاجتماع ناقش ورقة مقدمة من المنظمة العربية للسياحة عن المعايير المحدثة لاختيار عاصمة السياحة العربية ، لافتا إلى أنه أصبح يتم اختيار كل عام مدينة عربية لتصبح عاصمة للسياحة العربية ، وأنه خلال العام الجاري " 2019 " تم اختيار مدينة "الاحساء " السعودية لتكون عاصمة للسياحة العربية ، حيث كان الاحتفال كبيراً وبحضور واسع مما يؤكد أن عملية اختيار عاصمة للسياحة العربية هو أمر ينشط السياحة ويعرف الناس بالمقاصد السياحية في الوطن العربي.

وقال إن من بين بنود جدول اعمال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب التي ناقشها الاجتماع، التحضير لاجتماع مجلس وزراء السياحة العرب القادم المقرر عقده خلال شهر ديسمبر ، ومتابعة قرارات المجالس الوزارية السابقة.