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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن بدء زيارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، اليوم الأحد.وقال «بومبيو»، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، مساء الأحد، إن زيارته للسعودية والإمارات تؤكد التحالف الاستراتيجي بين بلاده وحلفائه.