العثور على جثة يبدو أنها لضحية كورية جنوبية في نهر الدانوب بالمجر

أعلن مسؤولون اليوم الأحد أنه تم العثور على جثة يعتقد أنها لضحية كورية جنوبية من ضحايا حادث غرق قارب سياحي الشهر الماضي في نهر الدانوب، وذلك على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم الأحد.

وقد تم العثور على الجثة من قبل صياد مجري على بعد حوالي 30 كيلومترا من موقع الحادث في نهر الدانوب في حوالي الساعة العاشرة وثماني دقائق مساء أمس السبت، وفقا لفريق أرسلته حكومة كوريا الجنوبية إلى بودابست.

وسيقوم الفريق الكوري الجنوبي بالتعاون مع السلطات المجرية، بتحديد ما إذا كانت الجثة لأحد الكوريين الجنوبيين الثلاثة الذين ما زالوا مفقودين بعد الحادث الذي وقع في 29 مايو.

وكان القارب "هابلياني" الذي كان على متنه 33 سائحا كوريا وطاقما مجريا مكونا من شخصين قد غرق بعد اصطدامه بسفينة سياحية أكبر في ذلك اليوم.

وتم إنقاذ سبعة من الركاب الكوريين الجنوبيين على الفور، ولكن تم العثور على جثث 23 آخرين في مكان الحادث أو على طول النهر في وقت لاحق، وكان هناك ثلاثة في عداد المفقودين. وتوفي الطاقم المجري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم رفع القارب الغارق تحت الماء. وتواصل الشرطة المجرية تحقيقها لكشف ملابسات حادث الاصطدام