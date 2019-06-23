روحاني يوجه بإلغاء ختم الدخول والخروج من جوازات المسافرين الأجانب

أصدر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مرسومًا رئاسيًا بإلغاء ختم الدخول والخروج من جوازات الرعايا والمسافرين الأجانب، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية للحكومة الإيرانية «إرنا».

وذكرت «إرنا»، أن الموقع الإعلامي لمكتب رئاسة الجمهورية، قد أفاد اليوم الأحد، بأن «روحاني» قد وجه، بموجب هذا المرسوم، وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن لعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول أو مغادرة البلاد.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، فإن هذا القرار قد اتخذ من أجل مواجهة ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، وكذلك من أجل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.